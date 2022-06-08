Спостерігається велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.

У травні в Україні на ринку праці спостерігалася велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.

Про це повідомив керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно під час інформаційного телемарафону.

"Це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу та менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій у цьому сегменті", - сказав він.

Разом з цим, за словами експерта, до першої десятки входять: вакансії водіїв, бухгалтерів, кухарів, керівників, касирів та офіс-менеджерів.

Окрім цього, Міхно зазначив, що спостерігається зростання галузі робітничих спеціальностей будівельників, але в топ вони поки не вийшли.

"Можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки будівельні спеціальності, напевно, через інтернет шукають дещо менше, але ми бачимо зростання у цьому сегменті теж", - розповів він.

Також, Міхно пояснив, що відбувається із зарплатами. Вони зараз показують незначну зміну в бік зменшення, десь в рамках 10%, з точки зору вакансій та резюме.

До того ж, спостерігається надзвичайна конкуренція на отримання роботи.

"Якщо наприклад до війни одна вакансія набирала до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу значно зросла, і ті, хто шукають роботу, повинні розуміти, що відправити один, два, три відгуки на вакансію цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально відгукуватися і шукати далі. Вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко. Те, що може зробити шукач роботи, – це максимально активно на них відгукуватися", - додав експерт ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, кількість вакансій в Україні на сьогодні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

15 травня стало відомо, що попит на роботу вищий за пропозицію.

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