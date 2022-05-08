Місцева окупаційна влада заявила, що регіон буде "прагнути стати підданим Росії".

Росія, швидше за все, зважиться оголосити про незаконне формування "ХНР" найближчим часом.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни станом на 8 травня.

Разом з тим росіяни посилюють окупаційні заходи і в Маріуполі.

Повідомляється, що російські сили посилюють свою присутність у сфері безпеки як в Херсоні, так і в Маріуполі, в тому числі виводять персонал з передових бойових частин для захисту російських високопоставлених осіб в Маріуполі.

Місцева окупаційна влада заявила, що регіон буде "прагнути стати підданим Росії" і "за темпами розвитку буде нагадувати щось близьке до Криму", "повторюючи давню риторику, використовувану існуючими маріонетками Росії на сході України", відзначають аналітики.

"Кремль, найімовірніше, створить незаконні маріонеткові "республіки" або безпосередньо анексує окуповані території на півдні і сході України, щоб зміцнити свою окупаційну адміністрацію і спробувати назавжди відірвати ці території від України", - йдеться у звіті.

Референдум у Херсоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планували на початку травня провести в окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

7 травня Подоляк наголосив, що будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" - абсолютно нікчемні.

Він додав, для звільнення області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для повної деокупації.

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