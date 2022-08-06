Посол зазначила, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія не хоче завершувати війну шляхом переговорів.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в Гані під час турне по африканських країнах.

"Ніхто з нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску і маніпуляцій, без погроз", — сказала вона.

При цьому вона зазначила, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

"Це більше, ніж все населення Гани... Я чула, як багато африканських лідерів кажуть, що вони хочуть дипломатичного завершення цієї війни. І ми не можемо з цим не погодитися. Москві та Києву потрібно буде знайти способи жити разом у мирі. Розбіжності завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова ухвалити дипломатичне рішення", — сказала посол.

При цьому вона додала, що діалог і переговори мають проходити на умовах, які визначить український народ.

Війна в Україні та позиція посла США в ООН:

5 серпня 2022 року американський посол в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила про те, що африканські країни можуть купувати зерно у Росії.

Однак, країни Африки можуть зіткнутися з наслідками, якщо стануть допомагати Росії обходити санкції США і будуть торгувати, наприклад, російською нафтою.

"Країни можуть купувати російську сільгосппродукцію, в тому числі добрива і пшеницю. Але якщо країна вирішує взаємодіяти з Росією там, де є санкції, то вона порушить ці санкції. Ми застерігаємо країни не порушувати санкції, тому що тоді є шанс, що проти них будуть вжиті заходи", – сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: