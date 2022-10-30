У Зеленського наголосили, що наразі спостерігається бум європейського експорту до сусідів Росії.

Росія почала розбирати будь-яку імпортовану техніку на запчастини, які потім використовує у військових цілях.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну", - заявив Єрмак.

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За його словами, після цього техніка потрапляє до Росії.

"Будь-яка іноземна техніка, імпортована до Росії, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, бо санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть", - пояснив керівник Офісу президента.

Єрмак закликав міжнародну спільноту унеможливити для Росії цей процес.

Дефіцит деталей в РФ

Внаслідок антиросійських санкцій, які були введені після початку повномасштабної війни, РФ зіткнулася з великим дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї. Через це країна-агресор змушена користуватися стародавніми запасами примітивних боєприпасів радянської епохи та шукає спосіб відновити доступ до високотехнологічних чипів.

Раніше міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що Росія використовує комп'ютерні чипи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

За останні кілька місяців в Швеції вкрали близько сотні камер спостереження за швидкістю руху на дорогах. Такі камери потім виявили на російських дронах.

Як повідомив Bloomberg, офіційні особи в Європі занепокоєні несподіваним сплеском експорту побутової техніки, яку РФ може купувати через треті країни для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці.

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