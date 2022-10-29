Росія може використовувати мікрочипи з побутової техніки для військових цілей.

Офіційні особи в Європі занепокоєні несподіваним сплеском експорту побутової техніки, яку РФ може купувати через треті країни для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці.

Про це пише Bloomberg.

Видання зібрало дані з Євростату, які свідчать про те, що Вірменія імпортувала більше пральних машин з Європейського Союзу за перші вісім місяців року, ніж за останні два роки разом узяті.

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Дивну тенденцію помітили і у закупівлях Казахстану. Ця країна імпортувала європейські холодильники на суму 21,4 мільйона доларів до серпня 2022 року. Це більше ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року. При цьому дані уряду Казахстану свідчать про стрибок у постачанні холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів до Росії.

І хоча таке зростання може говорити про намагання російського бізнесу зменшити дефіцит імпорту побутової техніки, у Європі виникли певні побоювання. Цілком імовірно, що деталі з цієї техніки використовуються Росією у військових цілях.

"Навіть дуже складні російські системи озброєння часто будуються зі стандартними мікроелектронними компонентами, які містяться в низці комерційних товарів. Цілком можливо, що російський військово-промисловий комплекс імпортує такі товари для розбору їх на запчастини", – вважає директор з відкритих джерел розвідувальних та аналітичних досліджень у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Джеймс Бірн.

Видання зазначає, що незрозуміло, які саме компоненти побутової техніки можуть бути використані для потреб російської армії, хоча зазвичай усі вони містять мікрочипи.

Дефіцит деталей в РФ: що відомо

Внаслідок санкцій Росія зіткнулася з великим дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї. РФ змушена користуватися на стародавніми запасами примітивних боєприпасів радянської епохи та шукає спосіб відновити доступ до високотехнологічних чипів.

Раніше міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що запроваджені Сполученими Штатами санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чипи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

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