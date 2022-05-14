Понад 420 дітей отримали поранення.

Російські військові з початку повномасштабної війни вбили 227 українських дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 14 травня 2022 року 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м.Попасна Луганської області.

Також в ОГПУ повідомили, що внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

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