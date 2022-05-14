В Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними ООН, загинули 1 919 цивільних, із них 1 802 – на території, яка контролюється урядом України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оновило дані щодо жертв та постраждалих внаслідок російської агресії в Україні за період від 24 лютого по 12 травня.

Як інформує Радіо Свобода, Управління задокументувало 3 573 смертей та 3 816 поранень мирних мешканців у порівнянні з 3 541 загиблим та 3 785 пораненими за даними на кінець доби 11 травня.

Зокрема, в Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними ООН, загинули 1 919 цивільних, із них 1 802 – на території, яка контролюється урядом України.

При цьому ООН припускає, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – зазначають в Управлінні.

Війна в Україні:

Станом на 13 травня ООН пророкує загибель мільйонів людей, якщо Путін не розблокує українські порти.

Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, закликав президента РФ Володимира Путіна відновити роботу українських чорноморських портів, щоб запобігти потенційному глобальному лиху.

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