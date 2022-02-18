Визнано, що він створює загрозу національній безпеці України.

Російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Наказ підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022.

МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Раніше пропагандист Кисельов, заявив, що представники ЛГБТ-спільноти знаходяться "в особливій групі ризику по коронавірусу".

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