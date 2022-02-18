Російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Наказ підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022.
МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Раніше пропагандист Кисельов, заявив, що представники ЛГБТ-спільноти знаходяться "в особливій групі ризику по коронавірусу".