Посадовців та підрядника підозрюють у привласненні майже 700 тисяч гривень.

В Ужгороді посадовця міськради, директора комунального підприємства та підрядника підозрюють у привласненні майже 700 тисяч гривень на капітальному ремонті об’єктів. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

За даними слідства, посадовці департаменту міської інфраструктури мерії разом зі службовцями "Комунального шляхо-експлуатаційного підприємства" привласнювали кошти з місцевого бюджету, виділені на капітальний ремонт комунальних об’єктів Ужгородської міськради.

"У ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, посадовці міськради у змові з підконтрольними їм фірмами-підрядниками привласнили частину бюджетних коштів, завищивши вартість робіт і будматеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, вони внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг.

За даними СБУ, така оборудка завдала державі збитків на суму майже 700 тисяч гривень.

Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, вилучивши фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Начальника одного з відділів департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради та директора комунального підприємства підозрюють у привласненні чужого майна, а директора фірми-підрядника – ще й у службовому підробленні.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, йдеться про директора КП "КШЕП" Олександра Тесленка та начальника відділу капітального будівництва Михайла Савка.

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Така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.

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