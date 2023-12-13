Йдеться про привласнення бюджетних коштів.

Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва спільно працівниками Нацполіції провели обшуки в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних організаціях, залучених до виконання аварійних робіт та ремонту Південного мосту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

В повідомленні сказано, що правоохоронці в ході обшуків вилучили документацію щодо виконання робіт по ремонту мосту, а тепер триває її дослідження.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомляє прокуратура.

Рух мостами в Києві - деталі

Як повідомляв УНІАН, 22 червня 2022 року рух Південним мостом у Києві було закрито для приватного транспорту.

Ним дозволено рух лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками.

1 грудня у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст для руху транспорту, але проїзд дозволено не всім. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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