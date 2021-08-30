Печерський райсуд Києва взяв під варту на 60 діб члена "Національного корпусу" Олега Довбиша.

Розпочалися арешти учасників акції партії "Національний корпус" на вулиці Банковій, що відбулась 14 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець в повному обсязі задовольнив клопотання сторони обвинувачення про тримання учасника акції Олега Довбиша під вартою без права на внесення застави.

Слід зазначити, що Довбишу інкримінують дії, передбачені ч.4 ст.296 Кримінального кодексу – хуліганство, вчинене групою осіб з використанням зброї або інших предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

При цьому в обгрунтуванні підозри Довбишу вказано, що таким "заздалегідь заготовленим предметом" є його нога, якою він, за версією слідства, завдав удар по шолому працівника поліції, який охороняв Офіс президента в день проведення акції.

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Своєю чергою захисники Довбиша наголосили, що в матеріалах підозри серед тілесних ушкоджень, нанесених поліцейському, вказані опіки очей від сльозогінного газу і немає жодних даних про отримані поліцейським тілесні ушкодження внаслідок удару.

Вони підкреслили, що слідчий навмисно трактував дії Довбиша за ч.4 ст.296 ККУ для того, щоб отримати право, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, просити суд обрати Довбишу безальтернативний запобіжний захід.

Слід також зазначити, що взяти на поруки Довбиша просили письменник Василь Шкляр, колишній народний депутат Андрій Іллєнко, а також лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Однак суддя не зважив на аргументи захисників і постановив взяти Довбиша під варту на 60 діб - до 28 жовтня.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляційну скаргу на це рішення.

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Акція "Нацкорпусу" на Банковій: що відомо

14 серпня біля Офісу президента на Банковій відбулася оголошена партією "Національний корпус" акція протесту під назвою "Зупинимо капітуляцію!", під час якої активісти вимагали від влади не допустити імплeментації так званої "фoрмули Штайнмаєра", проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, а також відновлення водопостачання в окуповaний Kрим.

Перед початком акції виникли сутички між учасниками акції та поліцейськими, які не пропустили активістів на Банкову у зв’язку з тим, що вони відмовились пройти перевірку на наявність небезпечних предметів. Активісти принесли шини та палили фаєри, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

У Нацполіції заявили, що внаслідок конфлікту постраждали семеро поліцейських та один нацгвардієць.

Пізніше в поліції повідомили, що правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників – жителів Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Автор: Дмитро Хилюк