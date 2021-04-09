Руслан Хомчак вакцинувався від коронавірусу / фото Facebook ООС
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
"В ході робочої поїздки до району проведення ООС Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожХомчак оцінив можливість вторгнення Росії в Україну
Вакцинація ЗСУ: ситуація на 8 квітня
Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 тис. 555 військовослужбовців ЗСУ.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Віктор Ляшко вакцинувався від COVID-19
- Степанов розповів, навіщо вакцинувався від коронавірусу після того, як переніс захворювання
- Нардеп від "Євросолідарності" зробив щеплення від коронавірусу вакциною, яку Порошенко назвав г**ном (фото)
- Міністр культури Ткаченко у прямому ефірі вакцинувався проти COVID-19 (відео)
- Кравчук вакцинувався від COVID-19 (відео)
- Голова Представництва ЄС в Україні вакцинувався від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram