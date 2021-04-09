Головнокомандувач ЗСУ зробив щеплення під час робочої поїздки в район проведення ООС.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

"В ході робочої поїздки до району проведення ООС Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація ЗСУ: ситуація на 8 квітня

Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 тис. 555 військовослужбовців ЗСУ.

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Автор: Леся Лещенко