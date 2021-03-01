Справу призначено до розгляду на 29 березня.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвалу 26 лютого про відкриття провадження в одній зі справ щодо застосування санкцій проти телеканалів.

Як повідомляється на сторінці ВС у Facebook, провадження відкрито у справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021. Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів.

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Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 29 березня о 14:30.

Крім того, 26 лютого до КАС ВС надійшли позови від ТОВ «Лідер ТВ» та ТОВ «Новий формат ТВ», яким оскаржується зазначений вище указ президента, а саме п. 5 та п. 2 додатка № 2 відповідно щодо санкцій до позивачів.

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа – за життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах.

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Автор: Інна Андаліцька