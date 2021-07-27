У "Київспецтрансі" заявили, що виконання слідчих дій створило умови, які не дозволяють полігону функціонувати у штатному режимі, що призведе до порушення графіку вивезення побутових відходів з Києва.

Робота полігону твердих побутових відходів (ТПВ) №5 в с. Підгірці Київської області тимчасово припинена через слідчі дії, що проводить Служба безпеки України.

Про це заявили у ПрАТ "Київспецтранс".

"Сьогодні, 27 липня 2021 року, близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон №5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати у штатному режимі щодо захоронення відходів", - йдеться у повідомленні підприємства.

Як зазначають у "Київспецтрансі", полігон №5 є об’єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку міста Києва, міст Обухова, Українки, населених пунктів Обухівського району Київської області.

Читайте такожПід Києвом мер повалив на підлогу активіста у сесійній залі (відео)"Безперестанне утворення громадянами побутових відходів вимагає цілодобової та безперервної роботи підприємства. Збої у роботі з прийняття відходів на захоронення невідворотно вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя", - попереджають у "Київспецтрансі".

Згідно з повідомленням підприємства, слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб "Київспецтрансу" стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України "Екоцид".

Водночас у "Київспецтрансі" заявляють, що діють виключно в рамках українського законодавства. Компанія готова надали усю необхідну інформацію.

Автор: Інна Андаліцька