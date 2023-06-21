Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України. Як повідомив прес-центр СБУ, наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.
В спецслужбі наголосили, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.
Загалом, як зазначається, до списку ввійшли:
- політична партія "Единая Россия";
- політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
- політична партія "Либерально-демократическая партия России";
- політична партія "Новые люди";
- політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
- громадська організація "Молодая гвардия единой России";
- добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
- дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
- громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
- громадська організація "Российский союз молодежи";
- громадський рух "Общероссийский народный фронт";
- благодійний фонд "Добро и дело";
- громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - зазначили в СБУ.
Як повідомляв УНІАН, повідомлено про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Зокрема, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.
Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану, і саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.