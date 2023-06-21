Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії щодо України.

Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України. Як повідомив прес-центр СБУ, наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

В спецслужбі наголосили, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

Загалом, як зазначається, до списку ввійшли:

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політична партія "Единая Россия"; політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду"; політична партія "Либерально-демократическая партия России"; політична партія "Новые люди"; політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации"; громадська організація "Молодая гвардия единой России"; добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства"; дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия"; громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых"; громадська організація "Российский союз молодежи"; громадський рух "Общероссийский народный фронт"; благодійний фонд "Добро и дело"; громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, повідомлено про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Зокрема, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану, і саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

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