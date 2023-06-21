СБУ укладає списки небезпечних російських організацій / фото REUTERS

Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України. Як повідомив прес-центр СБУ, наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

В спецслужбі наголосили, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

Загалом, як зазначається, до списку ввійшли:

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  1. політична партія "Единая Россия";
  2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
  3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";
  4. політична партія "Новые люди";
  5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
  6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";
  7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
  8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
  9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
  10. громадська організація "Российский союз молодежи";
  11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";
  12. благодійний фонд "Добро и дело";
  13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, повідомлено про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Зокрема, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану, і саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

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