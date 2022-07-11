З собою фігурант прихопив "бонусний подарунок" для ворога: інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи в Одеській області.

Служба безпеки України затримала одеського колаборанта, який збирався присягнути терористичній організації "ДНР".

Як повідомили в СБУ, контррозвідка спецслужби викрила колаборанта, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію та передати бойовикам "ДНР" персональні дані військовослужбовців ЗСУ та інформацію про мобілізацію на Одещині.

Зловмисником виявився одесит, який із початком повномасштабного вторгнення Росії розгорнув активну проросійську діяльність. Насамперед – встановив контакти з керівництвом терористичної організації "ДНР" та представниками "міністерства внутрішніх справ ДНР" та "міністерством держбезпеки ДНР".

За завданням кураторів, колаборант почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте", за якою організував збирання коштів для допомоги "армії ДНР".

Він розміщував повідомлення, в яких виправдовував збройну агресію Росії, закликав до зазіхання на територіальну цілісність України, звеличував РФ та її збройні формування, розповсюджував фейки та дискредитував українських захисників.

"Згодом колаборант погодився скласти присягу терористичної організації "ДНР". Для цього планував виїхати на непідконтрольну українській владі територію Донецької області. Із собою він прихопив навіть "бонусний подарунок" для ворога: інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи на Одещині", - сказано в повідомленні.

Ці дані фігурант отримав через свої контакти у місцевій владі, які встановив раніше.

Як уточнили у прес-службі, певні контакти у зловмисника були, оскільки у минулому він неодноразово балотувався у депутати однієї з райрад.

"План зрадника провалився – співробітники СБУ затримали його у Запоріжжі. Це сталося під час багатоетапної спецоперації, яку розробили та реалізували співробітники Чернівецького управління СБУ, які "вели" та документували зрадника від самого початку", - повідомили в СБУ.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч.6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше працівника Одеського зоопарку покарали за поширення сепаратистських гасел. Він визнав свою провину під час судового процесу.

Йому присудили 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки. Під час випробувального терміну він повинен прочитати романи Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" і Уласа Самчука "Марія".

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