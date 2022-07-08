Депутати "Єдиної Росії" ігнорують самопроголошених мерів під час візитів.

Російські окупанти відсторонюють колаборантів від влади на тимчасово окупованих українських територіях. На їх місце призначають росіян.

Про це повідомляється на створеному Силами Спецоперацій Збройних сил України сайті "Спротив".

У Херсонській області, після призначення головою "уряду" працівника ФСБ РФ Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Тим часом російські загарбники провели обшуки у його заступників.

В Мелітополі поліцейських, які перейшли на сторону ворога, усунули від керівних посад, призначивши на їхнє місце росіян.

За інформацією "Спротиву", делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візитів до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

"Адже зрадник потрібен лише раз – під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді народний депутат Олексій Ковальов організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, на початку окупації Ковальов поїхав у Херсонську область нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини: