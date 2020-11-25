Контейнерний термінал ТІС створює умови, необхідні для ефективної роботи силових структур у протидії контрабанді наркотиків в Україну. На підтвердження цьому керівництво Служби безпеки і Держприкордонслужби в Одеській області звернулися до ТІС з листами подяки.

Завдяки активній співпраці Служби безпеки України та Держприкордонслужби з контейнерним терміналом ТІС у 2020 році вилучено великі партії наркотиків, які зловмисники намагалися провезти в контейнерах з країн Латинської Америки.

Про це йдеться в листах головного відділу по боротьбі з корупцією та контрабандою Управління Служби безпеки України в Одеській області та Південного регіонального управління Державної прикордонної служби на адресу керівництва ТІС.

У 2020 правоохоронці констатують суттєву активізацію зловмисників, які намагаються провезти в Україну наркотичні речовини в контейнерах з країн Латинської Америки. Як пояснюють силовики, Україна традиційно є транзитною країною для наркотрафіку з Латинської Америки в Європу, і це – глобальна проблема, з якою борються силові служби всього світу.

"Висловлюємо свою подяку персоналу та керівництву ТІС за сприяння у проведенні вищезазначених заходів, спрямованих на виявлення у вантажопотоці та протидію потрапляння в Україну наркотичних засобів», – пише в листі керівництво Головного відділу по боротьбі з корупцією та контрабандою СБУ в Одеській області.

"Факти затримання наркотичного засобу" кокаїн протягом 2020 року стали можливі завдяки активній позиції керівництва ТІС-Контейнерний термінал у сприянні правоохоронним органам України в боротьбі з транскордонними наркоугрупуваннями, які спеціалізуються на контрабанді кокаїну в особливо великих розмірах", – продовжують колеги з Держприкордонслужби.

У Держприкордонслужбі також звернулися до керівництва контейнерного терміналу з проханням збільшити кількість сканованих контейнерів із суден з Латинської Америки з 30-35 до 50. Щоб підвищити ефективність заходів з боротьби з контрабандою, керівництво контейнерного терміналу негайно збільшило кількість сканованих контейнерів до 50.

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Автор: УНІАН