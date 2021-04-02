За попередніми даними, зловмисники заволоділи понад 10 мільйонами гривень.

В Україні викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу.

Про це повідомляють прес-служби Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.

За попередніми даними, троє членів організованої групи заволоділи шахрайським шляхом більше ніж 10 млн грн громадян, використовуючи схему перевипуску SIM-карт мобільних операторів зв'язку.

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Встановлено, що у розпорядженні учасників організованої групи були бази даних клієнтів мобільних операторів зв’язку та банківських установ, які діють на території України. Використовуючи цю інформацію, вони здійснювали віддалене несанкціоноване відновлення або перевипуск активних SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, що належать фізичним особам та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу.

Зазначається, що потім вони отримували незаконний доступ до онлайн-банкінгу банківських установ шляхом отримання відповідних SMS-повідомлень про відновлення втраченого пароля на викрадений в особи номер телефону.

"Після отримання доступу до онлайн-банкінгу громадян вони мали можливість переказувати грошові кошти з їхнього карткового рахунку на підконтрольні банківські рахунки членам організованої групи для подальшого переведення в готівку. Викрадені персональні дані громадян також використовувалися для оформлення онлайн-кредитів", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах організаторів і учасників угруповання в Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучено докази їхньої протиправної діяльності, а саме - комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, які використовувалися учасниками групи для вчинення злочинів.

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Трьом зловмисникам, у тому числі організатору оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, організованого групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автори: Павло Степанець, Тамара Отовська