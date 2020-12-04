Речник МВС заявив, що Шаповалов не буде служити у лавах поліції, оскільки «таким там не місце».

Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екс-командира роти «Беркут» Віктора Шаповалова.

Читайте такожЕкс-"беркутівця" Шаповалова суд поновив на посаді у правоохоронних органахПро це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на сторінці у Twitter.

«Він не буде служити у лавах поліції - таким там не місце», - зазначив він.

Суд у справі Шаповалова: деталі

Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді у правоохоронних органах екс-«беркутівця» Віктора Шаповалова.

Зокрема, суд вирішив, що звільнили Шаповалова незаконно. А відтак судовим рішенням скасовано наказ про його звільнення від листопада 2015 року. Також в судовому рішенні сказано, що Шаповалова потрібно поновити на посаді командира оперативної роти №2 батальйон міліції громадської безпеки особливого призначення у Харківській області з моменту його звільнення - 6 листопада 2015 року.

Окрім того, суд стягнув на користь Шаповалова середній заробіток за 5 років «вимушеного прогулу» - 11 тис. 297 грн з розрахунку 6 грн 10 коп. щоденно за 1 тис. 852 робочих дні.

Також в рішенні суду сказано, що воно може бути оскаржено до Харківського апеляційного окружного адмінсуду впродовж місяця.

Проте поновити Шаповалова на посаді і виплатити йому компенсацію МВС має негайно.

Екс-«беркутівець» Шаповалов був звільнений з правоохоронних органів наприкінці листопада 2015 року і з того часу перебував під вартою.

У листопаді минулого року рішенням Київського апеляційного суду його було звільнено з-під варти, проте справа щодо нього перебуває в суді. Шаповалов обвинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до смерті трьох потерпілих та нанесення тілесних ушкоджень ще понад сотні в ході протистояння учасників Майдану з правоохоронцями та «ті тушками» 18 лютого 2014 року в центрі Києва.

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Автор: Тамара Отовська