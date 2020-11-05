Цьогоріч на Вінниччині вже було закуплено та передано 97 автомобілів на загальну суму 61,02 млн грн. У жовтні придбано ще 23 автомобілі на суму 12,66 млн грн (з державного бюджету - 11,50 млн грн, співфінансування з місцевих бюджетів - 1,16 млн грн).

«66, 9 млн грн – стільки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам цього року отримала область на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості - придбання службового автотранспорту для амбулаторій у співфінансуванні з місцевими бюджетами», - зазначає голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов. За його словами, до кінця року планується закупити ще чотири автомобілі на суму 2 млн грн.

Сьогодні, 5 жовтня, за дорученням Сергія Борзова, ключі від новеньких авто «Renault Duster» вручили представникам громад перший заступник голови ОДА Наталя Заболотна та директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА Ольга Задорожна.

«Надання такої допомоги саме на базовому рівні є надзвичайно важливим. В умовах протидії коронавірусу сімейна медицина – це та перша ланка, яка бере на себе основне навантаження. Саме тому оперативна та правильна робота цієї ланки має вирішальне значення під час порятунку пацієнтів» - коментує Наталя Заболотна.

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямків державної політики у сфері охорони здоров’я.

Говорячи про медицину у сільській місцевості Ольга Задорожна зазначила: «Використання якісного автотранспорту для амбулаторій надасть можливість підвищити рівень мобільності, доступності, якості та зручності медичних послуг на місцевому рівні. Важливо, щоб в кожній амбулаторії сільської місцевості був власний службовий автомобіль».

Новенькі службові автомобілі сьогодні ж відправилися за призначенням:

с. Мартинівка Жмеринського району;

- смт. Браїлів Жмеринського району;

- с. Северинівка Жмеринського району

- с. Рахни - Лісові Шаргородський район;

- с. Демівка Чечельницький району;

- с. Плебанівка Шаргородський район;

- с. Джурин Шаргородський район;

- с. Деребчин Шаргородський район;

- с. Пеньківка, Шаргородський район;

- с. Михайлівка Шаргородський район;

- с. Гонорівка Ямпільський район;

- с. Петрашівка Ямпільський район;

- с. Четвертинівка Тростянецький район;

- с. Ілляшівка Тростянецький район;

- с. Каташин Чечельницький район;

- с. Степанки Погребищенський район;

- с. Сопин Погребищенський район;

- с. Мухівці Немирівський район

- с. Холодівка Тульчинський район;

- с. Комаргород Томашпільського району;

- с. Кинашів Тульчинський район;

- с. Юрківці Могилів-Подільський район;

- смт. Крижопіль Крижопільський район.

«Багато зроблено для сільських амбулаторій у 2020 році. Сподіваюсь, все це буде оцінено людьми – вони отримають медичну допомогу вчасну і якісну. Держава робить усе для цього. Бажаю усім здоров’я!» - резюмував дану подію голова облдержадміністрації Сергій Борзов.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН