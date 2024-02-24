Володимир Зеленський повідомив про укладення безпекових договорів з глами урядів Італії та Канади.

Україна у суботу, 24 лютого, підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський і поділився відповідними відео.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - написав глава держави.

Пізніше він розповів про підписання аналогічної угоди між Україною та Канадою.

"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - розповів Зеленський.

Договори про гарантії безпеки України

Україна підписала договори про гарантії безпеки вже з кількома країнами. Так, у січні Україна і Велика Британія підписали історичну безпекову угоду. Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що нині тривають перемовини про підписання аналогічної угоди між Києвом і Вашингтоном.

16 лютого президент Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Крім того, Франція зобов'язалась допомогти Україні у захисті від РФ, відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій.

Раніше цього тижня Україна підписала безпекову угоду з іще однією країною-членом НАТО - нею стала Данія.

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