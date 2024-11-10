По кожному порушнику інформацію передають до правоохоронних органів.

В Україні триває мобілізація і речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Суспільному", як відбувається розшук людини через неуточнення даних військовозобов'язаного.

"Загалом, якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", — пояснив він.

За словами речника, загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК не існує. Інформацію до правоохоронних органів подають по кожному порушнику окремо.

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Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні діє військовий стан і загальна мобілізація чоловіків віком 25-60 років. Всі військовозобов’язані мають перебувати на обліку та з’являтись до ТЦК за повісткою. У випадку ухилення від служби громадяни можуть отримати покарання – штраф за неявку до ТЦК, блокування рахунків і навіть ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, через зміни в законодавстві, повістка в поштовій скриньці тепер може опинитися у кожного військовозобов'язаного громадянина України.

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