За словами речника, затримання може проходити за двома сценаріями.

В Україні майже кожна силова структура чи правоохоронний орган має повноваження затримувати громадянина. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін "Суспільному".

"ТЦК повідомляє поліцію про необхідність його доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", — розповів Істомін.

За словами речника, затримання може проходити за таким сценарієм: особу зупиняють, наприклад, на блокпості, з’ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК, затримують і відвозять до установи. Є ще один варіант, коли коли до людини приїздять додому.

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"Поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби", — підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні новини

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