Активісти вимагають припинити переслідування невинних, обвинувачуваних у справі про вбивство Павла Шеремета.

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ відбувається акція "Шукайте справжніх вбивць!" з нагоди п'ятої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, підходи до входу в МВС на вулиці Богомольця, 10 перекриті правоохоронцями, які ретельно перевіряють особисті речі усіх осіб, які прямують на мітинг. Зокрема, службовці Національної поліції перевіряють, аби активісти не мали при собі жодних заборонених предметів.

Станом на 19:00 участь в акції бере близько 100 осіб.

Учасники мітингу навпроти МВС встановили транспарант зі своїми вимогами. Вони вимагають припинити переслідування невинних, обвинувачуваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса") та військову медсестру Яну Дугарь.

Крім того, активісти вимагають провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи, а також передати справу іншим органам досудового розслідування.

Довідка УНІАН. Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко