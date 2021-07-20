Сьогодні виповнюється 5 років від дня загибелі журналіста Павла Шеремета.За цей час слідство не встановило замовників вбивства журналіста.

У Києві вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Як ідеться у сюжеті ТСН, колеги та друзі Шеремета прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де рівно 5 років тому в цей час стався вибух. Серед них і цивільна дружина Павла - Олена Притула.

Щороку вони приходять сюди саме о 7:45 - це час, коли вибухнула автівка, в якій їхав Шеремет. Увечері активісти планують зібратися знову біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, аби вкотре вимагати розкриття убивства журналіста.

Люди принесли плакат "Політична справа Павла Шеремета".

Резонансну справу досі не розкрито. Наприкінці 2019 року за підозрою в убивстві журналіста заарештували музиканта Андрія Антоненка, дитячу хірургиню Юлію Кузьменко та військову медичку Яну Дугарь. Усі вони свою причетність до злочину заперечували. Згодом Дугарь відпустили під заставу, а Кузьменко та Антоненка - під домашній арешт. Усі ці роки до справи прикута увага громадськості.

Справу щодо тих, кого МВС вважає виконавцями, розглядає суд. Запитання "Хто вбив Павла?" досі залишається відкритим.

Вбивство Шеремета

Як повідомлялося, Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

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Автор: Вікторія Гордієнко