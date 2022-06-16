Гаулейтер Кирило Стремоусов заявив, що всі діти, народжені після 24 лютого, стануть громадянами РФ.

Російські окупанти крадуть не тільки землі та продукцію, а й новонароджених дітей. У тимчасово окупованому Херсоні дітям, які народилися після 24 лютого, хочуть давати російське громадянство.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації", - заявив місцевий гауляйтер Кирило Стрємоусов.

Крім того, він окупанти роздаватимуть свої паспорти українським дітям-сиротам.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 червня на окупованих територіях півдня України почалася роздача російських паспортів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель раніше заявляв, що Європейський Союз не визнає російських паспортів, виданих українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

За словами спікера Одеської Військової адміністрації Сергія Братчука, всього російські паспорти отримали лише близько 50 осіб. При цьому радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що окупантам вдалося роздати тільки 23 російських паспорти місцевим зрадникам.

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