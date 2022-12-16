Дивом не постраждалі мешканці багатоповерхівки шоковані цинічною атакою окупантів.

Російський окупанти вдарили ракетами по житловому будинку в Кривому Розі. Деяких мешканців багатоповерхівки врятувало диво.

Одна з мешканок постраждалого будинку Ніна Григорівна розповіла, що перед вибухом встигла зайти у ванну. При цьому кухня, де жінка перебувала перед цим, серйозно пошкоджена.

"Я стояла в кухні і пару хвилин, як я зайшла у ванну, і все. На кухні все гримнуло. Якби я там стояла, мене б там придавило, тому що все вилетіло. З рамами, з усім. Я просто до стоматолога збиралася. Сильний гуркіт і все. А перед цим, сусідка розповідала, що якийсь промінь летів", - згадує місцева мешканка в коментарі журналістам.

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Ще одна жінка повідомила, що при ударі дивом не постраждав її син, який якраз снідав на кухні.

"Слава Богу, вийшов живий, здоровий. І слава Богу, а ремонт відновиться. Зруйновано повністю все", - поділилася мешканка будинку.

Також наслідки атаки росіян у своїй квартирі показав пенсіонер Олександр Іванович. Він присів на диван якраз перед тим, як прогримів вибух.

"Ось винесло мені тут. Я відразу не зрозумів що, потім пішов глянув - там взагалі кошмар, там же нічого не залишилося", - зазначив чоловік.

Крім того, він розповів, що чув крики людей, хтось плакав.

Ракетний удар по Кривому Розі - що відомо

16 грудня Російська Федерація здійснила чергову ракетну атаку по містах України. Знову метою окупантів стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як би росіяни не хвалилися "точністю" своїх ударів, але страждають звичайні українці. У Кривому Розі ракета росіян влучила в житловий будинок. В результаті загинули дві людини, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Крім того, глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул заявив, що в результаті ракетного удару повністю зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури.

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