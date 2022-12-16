Військові відзначили, що спроби ворога атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури відбито.

На півдні українські військові сьогодні знищили 11 ворожих ракет.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зазначається, що в небі над Вінниччиною мобільною вогневою групою та силами повітряного командування "Центр" знищено шість ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.

"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито – знищено 11 ракет", - йдеться у повідомлені.

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Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами повітряного командування "Південь" знищено три та дві ракети типу "Калібр" відповідно.

Обстріл України 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок цього у низці регіонів почалися проблеми з енергопостачанням.

За інформацією спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, станом на 11:00 було відомо про проліт над Україною понад 60 ракет.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив, що у небі поблизу Києва під час сьогоднішньої ракетної атаки по Україні було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких було збито.

Пізніше в "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни.

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