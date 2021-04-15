Учасниці скандальної фотозйомки в Дубаї / скріншот
Дві українські моделі, яких заарештували в Дубаї за оголену фотосесію на балконі хмарочоса, розповіли, що їхнім російським колегам вдалося уникнути затримання.
Дівчата провели прямий ефір в Instagram.
Читайте також"Камери були жахливі": учасниця "голої" зйомки в Дубаї розповіла про арештЗа їхніми словами, росіянки, які також брали участь у зйомці, просто не прийшли на допит, тому полетіли додому.
«Молодці, дівчата. Якби ми були теж такими розумними, то не було б всього того, що з нами сталося», - сказала одна з моделей.
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