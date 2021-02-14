У польському селі Слушкув виявлений середньовічний скарб, який налічує шість з половиною тисяч монет початку XII століття.

Археологам вдалося відшукати великий горщик, наповнений старовинними монетами. В горщику були заховані 6,5 тисячі монет початку XII століття, більшість із яких срібні динари.

Читайте такожШукали царські скарби: на Миколаївщині "чорні археологи" знищили скіфський курган (відео)

Про це повідомляє The History Blog.

"Разом із монетами знайшли та чотири золоті каблучки: дві обручки й два персні. На одній з обручок вдалося розібрати напис на кирилиці: "Господи, допоможи своїй невільниці Марії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як імовірну господиню персня фахівці називають дружину воєводи Петра Власта. Відомостей про неї небагато. За однією з версій, вона була дочкою Святополка Ізяславича, великого князя Київського від 1093 до 1113 року. За іншою версією, Марія була дочкою князя Олега Святославича.

Історики висунули досить сміливу гіпотезу, згідно з якою скарб міг бути посагом Марії. В такому разі заховати його могли 1146 року, коли почалася міжусобиця між спадкоємцями Болеслава III. За наказом Владислава II, Власта був схоплений, засліплений і позбавлений язика. Після цього воєвода залишив Польщу і втік до Київської Русі.

Що цьому передувало

У січні в Угорщині археологи виявили скарб із семи тисяч срібних і золотих монет, який попередньо датували 1520 роком.

За часів, коли був закопаний скарб, на нього можна було купити сім коней. Сьогодні ж його загальна вартість прирівнюється до вартості елітного автомобіля.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН