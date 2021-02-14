На одній з обручок знайденого скарбу вдалося розібрати напис на кирилиці / фото The History Blog

Археологам вдалося відшукати великий горщик, наповнений старовинними монетами. В горщику були заховані 6,5 тисячі монет початку XII століття, більшість із яких срібні динари.

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Про це повідомляє The History Blog.

"Разом із монетами знайшли та чотири золоті каблучки: дві обручки й два персні. На одній з обручок вдалося розібрати напис на кирилиці: "Господи, допоможи своїй невільниці Марії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як імовірну господиню персня фахівці називають дружину воєводи Петра Власта. Відомостей про неї небагато. За однією з версій, вона була дочкою Святополка Ізяславича, великого князя Київського від 1093 до 1113 року. За іншою версією, Марія була дочкою князя Олега Святославича.

фото The History Blog

Історики висунули досить сміливу гіпотезу, згідно з якою скарб міг бути посагом Марії. В такому разі заховати його могли 1146 року, коли почалася міжусобиця між спадкоємцями Болеслава III. За наказом Владислава II, Власта був схоплений, засліплений і позбавлений язика. Після цього воєвода залишив Польщу і втік до Київської Русі.

Що цьому передувало

  • У січні в Угорщині археологи виявили скарб із семи тисяч срібних і золотих монет, який попередньо датували 1520 роком.
  • За часів, коли був закопаний скарб, на нього можна було купити сім коней. Сьогодні ж його загальна вартість прирівнюється до вартості елітного автомобіля.

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Автор: УНІАН