У Офісі Генерального прокурора зазначають, що цифри не остаточні, оскільки триває збір інформації у регіонах з активними бойовими діями та тимчасово окупованих територіях.

Жертвами збройної агресії Росії проти України стали 595 українських дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"Станом на ранок 23 квітня більше ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Офіційна кількість загиблих дітей протягом останніх двох днів незмінна - 208. Зросла кількість поранених - 387. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у Києві – 16 та Житомирській областях - 15.

Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу російськими загарбниками об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області поранено 5-річну дитину.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів орками українських міст і сіл станом на сьогодні пошкоджено 1,5 тис. закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів". Серед підлітків, яких відправили на війну, вже є загиблі.

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