Трирічний Мирон дуже хоче обійняти татка.

Поліцейські відвідали трирічного Мирона, який постраждав під час обстрілу Львова російськими окупантами. Патрульні принесли хлопчикові подарунки та частування, а він радо зустрів відвідувачів та поділився своєю мрією.

Про візит розповіли в офіційному Telegram-каналі Національної поліції України.

Співробітники правоохоронних органів принесли Мирону іграшки та солодощі. Він зрадів відвідувачам і розповів про своє потаємне бажання.

"Мрію, щоб в Україні настав мир, і обійняти тата", — сказав хлопчик.

Батько Мирона — поліцейський, який продовжує нести службу в Харкові. Раніше сім'я жила в цьому місті, а до Львова переїхали, щоб врятуватися від війни. Але навіть на заході України хлопчик відчув на собі наслідки бомбардувань рашистів.

Раніше цього тижня окупанти обстріляли Львів. Вибухова хвиля від удару розбила вікно, і уламок відсік Мирону палець. Хлопчикові надали всю необхідну допомогу, і зараз його життю ніщо не загрожує.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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