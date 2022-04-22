Поліцейські відвідали трирічного Мирона, який постраждав під час обстрілу Львова російськими окупантами. Патрульні принесли хлопчикові подарунки та частування, а він радо зустрів відвідувачів та поділився своєю мрією.
Про візит розповіли в офіційному Telegram-каналі Національної поліції України.
Співробітники правоохоронних органів принесли Мирону іграшки та солодощі. Він зрадів відвідувачам і розповів про своє потаємне бажання.
"Мрію, щоб в Україні настав мир, і обійняти тата", — сказав хлопчик.
Батько Мирона — поліцейський, який продовжує нести службу в Харкові. Раніше сім'я жила в цьому місті, а до Львова переїхали, щоб врятуватися від війни. Але навіть на заході України хлопчик відчув на собі наслідки бомбардувань рашистів.
Раніше цього тижня окупанти обстріляли Львів. Вибухова хвиля від удару розбила вікно, і уламок відсік Мирону палець. Хлопчикові надали всю необхідну допомогу, і зараз його життю ніщо не загрожує.
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