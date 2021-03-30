Серед політиків, які потрапили під "приціл" журналістів, - Степанов, Порошенко та Саакашвілі.

Журналісти програми «Гроші» з’ясовували, що носять топ-політики та чиновники, та скільки коштують їхні ексклюзивні речі.

Про це йдеться у новому сюжеті.

Читайте такожСтепанов розповів, чи купував собі куртку за 0,6 мільйона гривеньЗгадується, що за останній рік в список топ-політиків, які розбираються в одязі преміум-класу, впевнено вступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов:

«Куртку італійського бренду Kiton, в якій той з'являвся на брифінгах, оцінили у 10 тисяч доларів».

Серед інших любителів дорогого вбрання журналісти вписали Петра Порошенка та Михайла Саакашвілі. Зазначається, що вони полюбляють люксовий французький бренд, один образ в якому в середньому коштує від 30 до 150 тисяч євро.

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Автор: Катерина Шварц