Журналісти програми «Гроші» з’ясовували, що носять топ-політики та чиновники, та скільки коштують їхні ексклюзивні речі.
Про це йдеться у новому сюжеті.
Читайте такожСтепанов розповів, чи купував собі куртку за 0,6 мільйона гривеньЗгадується, що за останній рік в список топ-політиків, які розбираються в одязі преміум-класу, впевнено вступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов:
«Куртку італійського бренду Kiton, в якій той з'являвся на брифінгах, оцінили у 10 тисяч доларів».
Серед інших любителів дорогого вбрання журналісти вписали Петра Порошенка та Михайла Саакашвілі. Зазначається, що вони полюбляють люксовий французький бренд, один образ в якому в середньому коштує від 30 до 150 тисяч євро.
Вас також можуть зацікавити новини
- Нардеп Ганна Скороход прийшла в Раду в патріотичному костюмі
- Зеленська з'явилася на публіці у стильному молочному "луці" (фото)
- Степанова в Раді запитали про куртку за 0,6 мільйона гривень: сталася перепалка (відео)
- Увага на годинник. Хто з депутатів полюбляє дорогі аксесуари
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram