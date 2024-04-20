Під час перевірок на нелегальних роботах торік виявили 4747 громадян України (в 2022 році – це було 3948 громадян України).

За даними Національної інспекції праці (PIP), у 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально. Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі, - повідомляє Міграційна платформа EWL.

У 2023 році інспектори здійснили 9,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців. Також провели 39,4 тис. перевірок законності доручення роботи. Найбільше стосувалося громадян України - 29,6 тис. Під час перевірок на нелегальних роботах торік виявили 4747 громадян України (в 2022 році – це було 3948 громадян України).

Кожен четвертий нелегально працевлаштований українець працював на будівництві. Також багато громадян України виконували роботу незаконно у у сфері адміністративних послуг, через агентства тимчасової зайнятості, у промисловій переробці та в галузі розміщення та харчування.

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Під час перевірок найчастіше виявляли такі порушення: відсутність необхідного дозволу на працевлаштування, виконання роботи на іншій посаді чи на умовах, відмінних від зазначених у дозволі на роботу, неукладення обов’язкових трудових або цивільно-правових договорів.

Також в інспекції повідомили, що у 2023 році від українців отримали 2, 6 тис. скарг від громадян України. Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році. Найчастіше вони стосувалися невиплати заробітної плати або невиплати мінімальної погодинної ставки за цивільно-правовими договорами. Громадяни України також повідомляли про відсутність необхідного трудового договору.

Експерти Міграційної платформи EWL повідомляють, що зараз для українців спрощений доступ до ринку праці в Польщі. Достатньо оформити статус тимчасового захисту та обов’язково укласти трудовий договір перед тим, як розпочати роботу з перевіреним роботодавцем.

"Натомість часто через бажання заробити більше, люди погоджуються працювати без трудового договору. Це одна з найпоширеніших схем нелегального працевлаштування. В результаті недобросовісний роботодавець може затримувати зарплату, платити не все або взагалі не заплатити. І ви не маєте офіційних підстав вимагати у нього свої зароблені гроші, а для вас така робота матиме правові наслідки - штрафи, проблеми в отриманні посвідки на тимчасове проживання, пильний контроль за вашим перебуванням чи депортація у майбутньому", - твердить директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Українці в Польщі - деталі

Польський уряд запланував низку змін для біженців з України. Зокрема, хоча спростити систему отримання дозволів на тимчасове проживання для українців. Про ці зміни розповів міністр Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мачєй Дущик.

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