Сирський: Після звільнення військові отримають відстрочку, пропорційну дням на фронті

Військовослужбовці, які будуть звільнені зі служби, зможуть отримати відстрочку від повторного призову, тривалість якої залежатиме від кількості часу, проведеного на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю виданню "Мілітарний".
За його словами, йдеться про поетапний механізм демобілізації, який передбачає не лише звільнення зі служби, а й подальшу відстрочку від мобілізації.
"Військовослужбовці, звільнені зі служби, отримають відстрочки пропорційно дням перебування на фронті", – зазначив Сирський.
Він додав, що відповідний механізм уже визначений військовим командуванням, а зараз його практичне опрацювання триває на рівні бригад.
Розробку цього підходу ініційовано на найвищому рівні – відповідне завдання поставив президент України Володимир Зеленський. Завершити підготовку рішень планують до кінця травня.
Як повідомляв УНІАН, за словами Сирського, демобілізація в Україні стане можливою, коли завершиться війна і особливий період. А наразі розглядається звільнення з військової служби під час війни.
"Ми детально розібралися з усіма положеннями контракту, з усіма видами додаткового грошового забезпечення. І наразі триває процес обговорення безпосередньо в частинах. Тобто, ми запровадили таку модель, де в обговоренні цих президентських ініціатив беруть участь всі військовослужбовці", – наголосив він, зазначивши, що таким чином намагаються уникнути негативних моментів.
Сирський наголосив, що люди, які воюють тривалий час, повинні "мати вихід" і можливість отримати відстрочку після звільнення.