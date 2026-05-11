В Україні готують контракти з чіткими термінами служби і виплатами за ризик, - ЗМІ

Наприклад, піхотинець, який постійно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 – 400 тис. грн на місяць.

В Україні розробляють нову систему військові контрактів із чіткими термінами служби як для новобранців, так і для чинних військовослужбовців.

Як ідеться у матеріалі Української правди, Міноборони, Генштаб і Офісу президента узгодили контрактний підхід до демобілізації військових. Проєкт передбачає 3 види контрактів із чіткими термінами служби як для чинних військових, так і для новобранців.

У мобілізованих буде можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову, а контрактники зможуть переукласти договори. При цьому попередній період служби не враховуватиметься в новому контракті, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.

Відео дня

"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців – для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців – для новобранців-претендентів на бойові посади, 2 роки для всіх інших посад – від пілота БпЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців – УП). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові", - розповіло виданюю джерело у військових колах.

За даними співрозмовників видання, мінімальну зарплату військових у тилу підвищать з 20 до 30 тис. грн. Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити вдвічі.

Ті хто підпише "бойові" контракти, отримають винагороду за ризик за системою "10/20/40".

"10 тис. грн на день за перебування на позиції. 20 тис. грн – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 тис. грн – за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який постійно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 – 400 тис. грн на місяць", - пояснило джерело видання.

Також буде встановлено максимальний граничний поріг по виплатах, щоб запобігти зловживанням:

"Щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі".

Зазначається, що виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

При цьому видання зазначило, що вищевказані ініціативи ще не лягли в основу ані законопроєкту, ані в урядові постанови, оскільки вони ще доопрацьовуються. Але до кінця цього місяця у Міноборони і Генштабі мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.

Мобілізація в Україні: новини

5 травня Костянтин Немічев – один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу заявляв, що для збереження країни потрібна сильна армія, а її поповнювати можна через мобілізацію, бо через рекрутинг це вже робити складніше.

А 9 травня нардеп Олександр Федієнко зазначав, що в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки поскаржились, що не можуть знайти військовозобов’язаних, які виїхали або сховались. Тому постає потреба розроблення змін, які б створили можливість розшукувати ухилянтів.

Вас також можуть зацікавити новини: