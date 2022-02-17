У порівнянні з груднем 2021 року частка позитивно налаштованих зменшилася ще більше.

У лютому 2022 року кількість українських громадян, які добре ставляться до Росії, зменшилася.

Про це йдеться в результатах всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого 2022 року.

Зокрема, українцям ставилося запитання "Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?". У порівнянні з груднем 2021 року частка тих, хто добре ставиться до Росії, зараз знизилася з 39% до 34%.

Як зазначають соціологи, можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши "дна" у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року спостерігається знову погіршення.

Соціологи зазначають, що ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 21%, у Центрі - 31%, на Півдні - 45%, на Сході - 53%.

Водночас на Заході найбільше тих, хто ставиться до Росії негативно - 64%. У Центрі негативно ставляться - 55%, на Півдні - 40%, на Сході - 30%.

Респондентам також ставилося запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?".

Як і раніше, абсолютна більшість - 92% - респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, у порівнянні з листопадом 2021 року показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу.

У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів - від 95% на Заході до 86% на Сході - вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об'єднання в одну державу варіює від 1% на Заході до 11% на Сході).

Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганські області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об'єднання виступають 14%.

Як проводилося опитування

Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 2004 респонденти у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Раніше результати опитування показали, що в разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії, 57,5% українців готові чинити опір. При цьому ще у грудні до таких дій були готові 50,2% опитаних.

Окрім того, понад 60% опитаних українців підтримують створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти висловилися - 21%, а 12% опитаних байдужі до цього питання.

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