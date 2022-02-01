Найкраще до цієї ініціативи ставляться жителі західних та центральних регіонів.

Понад 60% опитаних українців підтримують створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти висловилися - 21%, а 12% опитаних байдужі до даного питання.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене протягом 21-23 січня 2022 року.

Так, на підтримку союзу України, Польщі та Великої Британії висловилися 61% опитаних.

Найкраще до цієї ініціативи відносяться жителі західних і центральних регіонів, а також Києва. Тут рівень підтримки від 65% до 76%.

"Дещо гірше цієї ініціативи ставляться жителі південних областей (підтримують - 51%, не підтримують - 31%) і східних регіонів (підтримують – 40%, не підтримують – 38%)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше прихильників союзу України, Польщі та Великої Британії серед виборців партій "європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" - рівень підтримки понад 80%.

Водночас противниками такої ініціативи найчастіше виступали виборці партій "опозиційна платформа – за життя" (не підтримують – 62%), партії Шарія (не підтримують – 67%) і партії Мураєва (не підтримують – 68%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 21-23 січня 2022 року

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною, відкрив завісу таємниці і розповів кілька фактів про цей альянс.