Якщо у грудні до опору були готові 50,2% українців, то у лютому вже 57,5%.

У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії, 57,5% українців готові чинити опір, у грудні до таких дій були готові 50,2% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у лютому цього року.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним опитуванням, яке було проведене у грудні, з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

"Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні", - зазначають у КМІС.

У той же час, як свідчать результати опитування, зменшується кількість тих, хто виїхав би у більш безпечний регіон України з 14,8% у грудні до 12,4% у лютому, за кордон – з 9,3% до 7,5% відповідно. Також поменшало і тих, хто нічого не робив би – з 18,6% у грудні до 17,9% у лютому та тих, хто ще не визначився з відповіддю – з 12,1% до 7,6% відповідно. Відмовилися відповісти на запитання 1,2%.

Опитування також показало, що загалом чинити опір готові 71,9% чоловіків та 45,6% жінок.

Найбільше тих, хто готовий чинити опір серед тих, кому від 50 до 59 років – 65,1%.

Довідка. Впродовж 5-13 лютого 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Аналогічне запитання КМІС ставив у грудні 2021 року, тому у пресрелізі наводиться динаміка настроїв населення за останні 2 місяці.

Раніше, як писав УНІАН, до лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.

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