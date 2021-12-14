Тільки 4% громадян Росії вважають, що конфлікт загострює Росія.

75% опитаних росіян не виключають, що поточна напруженість на сході України може перерости у повномасштабну війну між Росією та Україною.

Про це йдеться в опублікованих даних свіжого соцопитування Левада-центр, пише Новая газета.

Серед тих, хто не виключає таку можливість, лише 3% впевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком імовірно, а 38% назвали такий хід подій малоймовірним.

Ще 15% зовсім виключають можливість збройного конфлікту між двома державами (ЗМІ Росії не враховують, що збройний конфлікт РФ проти України на сході, який Кремль не хоче визнавати, триває 8 років – УНІАН).

Читайте такожУ РНБО допустили компроміси з Росією й назвали умовиПоловина опитаних переконана, що ініціатор ескалації конфлікту – США й інші країни НАТО.

Такої думки найчастіше (61%) росіяни від 55 років. Також у цьому переконані 24% респондентів віком 18-24 років. Серед опитаних віком до 24 років такої думки – 20% людей.

Ще 4% громадян РФ заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості злочинні формування "ЛДНР", підтримувані Кремлем.

Як писав УНІАН, рейтинг російського президента Володимира Путіна серед громадян РФ у листопаді-грудні впав на 8% у порівнянні з квітнем 2021 року.

Тепер за Путіна готові проголосувати 32% опитаних росіян. За Володимира Жириновського тільки 3%, за комуніста Геннадія Зюганова – 2%, за Олексія Навального менш як 1% опитаних.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська