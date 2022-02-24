У школах працюватимуть чергові класи, куди можна привести дитину, якщо її немає з ким залишити або батьки побоюються залишати її вдома одну.

Сьогодні в Одесі школи працюватимуть в онлайн режимі.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії міста з посиланням на директора Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олену Буйневич.

Це рішення прийнято після низки вибухів, звуки яких сьогодні рано вранці чули у всіх районах міста.

Зазначається, що школи сьогодні працюватимуть онлайн, проте працюватимуть чергові класи. У них можна привести дитину, якщо її немає з ким залишити або батьки побоюються залишати її вдома одну.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.