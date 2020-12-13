Зйомки картини проходили в районі ООС, де загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі, в убивстві якого звинувачували старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа.

Італійські журналісти ініціювали зйомки фільму про справу українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого безпідставно засудили, а потім виправдали в Італії за звинуваченням у вбивстві у 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Читайте такожЗеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа орденом "За мужність"Зазначається, що в районі операції Об’єднаних сил відбулися зйомки документального фільму «Crossfire», ініційованого групою італійських журналістів, із залученням військовослужбовців Національної гвардії України та однієї з українських кінокомпаній.

Основною тематикою та ідеєю фільму було висвітлення подій та обставин, що стосуються загибелі Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова у 2014 році й справи Марківа, який був безпідставно звинувачений у причетності до цього інциденту.

Разом із знімальною групою до району ООС прибув і сам Марків – передусім, аби зустрітися із побратимами, з якими разом виконували службово-бойові завдання кількома роками раніше.

Разом із тим Марків зауважив, що італійські журналісти поставили собі за мету показати всьому світу правду про загибель Роккеллі.

«Разом зі знімальної групою ми побували в місцях, де точилися запеклі бої, вони побачили та відзняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їх колега Андреа Роккеллі. Особисто для мене цей фільм – ще один доказ моєї непричетності до злочину, за який мене несправедливо засудили та протримали у в’язниці майже 3,5 роки», - сказав Марків.

Протягом кількох днів знімальні групи працювали на різних локаціях, що стосуються вказаних подій, а також спілкувалися з гвардійцями, аби отримати найповнішу та об’єктивну картину того, що сталося, донести її як до італійського суспільства та української громадськості, так і до світового співтовариства в цілому, повідомили у штабі.

Режисер фільму Лоренцо Станцані заявив, що фільм «Crossfire» про правду і про реальний стан речей.

«Це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та перекручуванню фактів. А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі – завершити зйомки цього фільму та показати його всьому світу в пам’ять про нашого колегу та друга Андреа Роккеллі, який загинув шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню подій травня 2014 року і того дня, коли Андреа загинув», - сказав Станцані.

Справа нацгвардійця Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

Рішення було оскаржене в апеляційному порядку. З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

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Автор: Вікторія Токарєва