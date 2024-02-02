Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу Олегом Бахматюком тодішньому голові ДФС неправомірної вигоди у розмірі $5,5 млн дол.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу стосовно власника агрохолдингу, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) України. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Прізвища фігурантів справи не повідомляються, втім, із повідомлення зрозуміло, що мова йде про власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

"Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр", - інформує НАБУ.

Зазначається, що "плату за послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб.

"Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право", - резюмували у відомстві.

Справа Насірова: останні новини

Торік розслідування у справі екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова було завершено. Зокрема, було установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

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