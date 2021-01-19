Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних за участі двох суддів та трьох присяжних.
"Клопотання... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.
Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.
Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Справа Шеремета
- Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
- У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
- Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар дав в Україні свідчення у справі про вбивство Шеремета. на його переконання, до трагедії причетні спецслужби Білорусі.
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