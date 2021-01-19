Музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року.

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Читайте такожАнтоненко про стан здоров’я у СІЗО: почали випадати зуби

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних за участі двох суддів та трьох присяжних.

"Клопотання... залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.

Антоненка утримують під вартою з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Справа Шеремета

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар дав в Україні свідчення у справі про вбивство Шеремета. на його переконання, до трагедії причетні спецслужби Білорусі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи