У КМДА прокоментували появу оголошень в столичних багатоповерхівках.

У Києві завтра, 29 грудня, не планують вмикати тривожні сирени в межах перевірки територіальної системи оповіщення населення.

Про це "Суспільному" розповіла начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерина Баранова.

Раніше в деяких під'їздах столичних багатоповерхівок з'явилися оголошення з анонсом увімкнення сирен. Баранова каже, що 29 грудня було однією з можливих дат, яку остаточно не затвердили.

Появу оголошень в будинках чиновниця пояснила так: "Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату".

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Зазначимо, напередодні повідомлялося, що в Києві створюють штаб територіальної оборони, набір резервістів триває. У січні у місті планують провести командно-штабні навчання тероборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА заявляли, що наразі план перевірок готовності системи оповіщення з увімкненням тривожних сирен опрацьовується, про дату їх контрольного увімкнення повідомлять заздалегідь.

До цього стало відомо, що Київ готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, у столиці тестують централізовану систему оповіщення населення, а також планують найближчим часом проводити інформаційну компанію та навчання.