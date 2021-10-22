Транспортом зможуть користуватися виключно люди, які мають сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест, або тест на антиген.

Громадський транспорт у Києві не зупинятимуть у разі введення "червоної" зони.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення Постійної комісії з питань ТЕБ та НС.

"Транспорт у "червоній" зоні буде ходити у звичайному режимі, але користуватися ним зможуть виключно люди, які мають вакцинацію або свіжий ПЛР-тест, антиген", - сказав Поворозник.

За його словами, перевірку здійснюватимуть контролери, як це було раніше під час посилених карантинних обмежень у столиці, коли перевіряли спецперепустки.

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"Ситуація з перевіркою паспортів вакцинації – перевірка буде така ж", - додав перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що рішення про переведення міста у "червону" зону приймає Державна комісія ТЕБ та НС. Водночас, за його словами, на сьогодні міська комісія ТЕБ та НС визначила, які обмеження будуть у разі запровадження "червоної" зони.

"Маємо за вчорашній день 44 летальних випадки від COVID-19 по місту, маємо понад 1 тис. 300 нових захворювань. Маємо на сьогоднішній ранок показники, які перевищують 65% зайнятих ліжок з киснем в лікарнях міста. А це говорить про те, що буквально кілька днів – від двох до п’яти – і Київ буде вже у "червоній" зоні", - прогнозує Поворозник.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька