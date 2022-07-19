Віце-прем'єр сподівається, що найближчим часом вдасться відкрити гуманітарні коридори.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі Facebook.

За словами Верещук, процес евакуації мирного населення з тимчасово окупованих територій цих областей вже почався, але йде складно, оскільки РФ блокує евакуаційні шляхи, не відкриває гуманітарні коридори. При цьому, додала вона, українська влада разом з волонтерами намагаються всіляко допомогти жителям виїхати з небезпечних регіонів на контрольовану урядом територію.

"Сподіваємось прорвати блокаду найближчим часом!" - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного російського вторгнення Мінреінтеграції вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій, з тих, що в облозі, чи з таких, де йдуть бойові дії, понад 350 тисяч цивільних громадян.

Раніше мер Мелітополя розповів, як окупанти можуть використовувати місцевих мешканців під час наступу Збройних сил України.

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