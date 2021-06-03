Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг «склав/не склав» не подолали 10,8%.
Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
На сьогоднішньому засіданні члени експертної комісії ухвалили рішення встановити пороговий бал з хімії, що відповідає 14 балам.
Зазначається, що учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. А 4 червня на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з хімії.
Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, математики, фізики відбудеться 17 червня, української мови і літератури, української мови, історії України, біології - 24 червня, з географії – 25 червня.
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