Рішення ухвалюватимуть з урахуванням епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Випускні вечори в школах в нинішньому році не заборонені, але потрапляють під відповідні обмеження карантинних зон.

Як пише "Сьогодні", навчальним закладам дозволено самостійно визначати формат проведення подібних заходів. Про це розповів начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

"Рішення повинні прийматися з урахуванням епідситуації в регіоні і обмежень, які накладають Державна або регіональна комісія з ТЕБ і НС. Зараз епідеміологічна ситуація поліпшується, але є певні обмеження, які властиві тій чи іншій зоні. З урахуванням цих обмежень випускні можуть проводитися", - пояснив він.

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У столичній міськдержадміністрації розповіли, що додаткових заборон у Києві не вводилося. При цьому КМДА рекомендує видати документи випускникам до певних термінів, розповіла заступник директора Департаменту освіти і науки Олена Батечко.

"Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята Останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів", – повідомила вона.

Раніше стало відомо, що залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання педагогів почали прищеплювати другою дозою вакцини від COVID-19.

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Автор: Юрій Годован